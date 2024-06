Oasyhotel entra nella stagione estiva svela nuove esperienze

Oasyhotel, situato sulle montagne dell’Appennino Pistoiese, sopra San Marcello Piteglio, è il primo eco-resort italiano all’interno di una riserva affiliata al WWF. Sorta nei confini dell’incantevole riserva naturale Oasi Dynamo, che è da sempre un modello di rigenerazione e conservazione ambientale, la struttura offre 16 confortevoli lodges realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente e della biodiversità, ma dotati di tutte le amenities di un hotel di lusso, con spaziose verande e ampie vetrate, pensate per creare continuità tra l’esterno e l’interno.

Soggiornando in questi splendidi chalet, gli ospiti di Oasyhotel possono rilassarsi e vivere autentiche avventure a contatto diretto con la natura, grazie ad un’ampia gamma di attività coinvolgenti che vanno dall’equitazione alle passeggiate nella foresta con la guida di esperti, dalle escursioni in e-bike al nuoto selvaggio, dal kayak ai trattamenti rigeneranti. Quest’anno il resort aggiunge alla già vasta offerta tante nuove proposte, tra cui un programma di Benessere nel bosco, un’esperienza di Apicoltura e l’Osservazione delle stelle, oltre all’arricchimento delle offerte culinarie.

Benessere nel bosco

La principale novità della stagione è un’esperienza di benessere nella natura, sviluppata in collaborazione con l’eco designer e bioricercatore Marco Nieri. Gli ospiti potranno scegliere tra quattro percorsi nel bosco, accuratamente selezionati, che li condurranno in un viaggio sensoriale di Forest Bathing attraverso la riserva, progettato per ridurre lo stress, abbassare la frequenza cardiaca e rafforzare il sistema immunitario. Le passeggiate meditative possono essere accompagnate o fatte da soli, seguendo una semplice mappa. Le piante dell’oasi sono note per rilasciare sostanze anti-patogene che favoriscono il rilassamento del sistema nervoso parasimpatico e aumentano l’attività del sistema immunitario. La riserva è inoltre ricca di faggi, che durante l’estate, quando lo sviluppo della massa fogliare è al massimo, emettono sostanze aromatiche con un effetto terapeutico sull’organismo.

I quattro sentieri tematici, di diversa lunghezza, sono stati progettati per evidenziare la ricca varietà di paesaggi dell’Oasi:

– Il sentiero In riva al ruscello ha come tema l’acqua e segue un piccolo corso d’acqua che attraversa la foresta. In questo percorso gli ospiti saranno chiamati ad immergersi direttamente nell’acqua.

– Il sentiero della Foresta Profumata è particolarmente aromatico grazie al gran numero di abeti bianchi e dei cosiddetti abeti di Douglas presenti sul percorso.

– L’attrazione principale del sentiero dell’Imperatore è l’antica Fontana dell’Impero, luogo perfetto per sostare e riposare ammirando la bellezza della foresta.

– Il sentiero Nel vento è un percorso più aperto e ricco di biodiversità, che presenta molte specie diverse di alberi e piante.

Per la stagione, Oasyhotel ha ampliato il menu dei trattamenti rilassanti e rigeneranti, introducendo un Rituale di benessere che inizia con un impacco aromatico per il corpo a base di erbe del bosco con aggiunta di oli essenziali. Segue una passeggiata mentale guidata di 20 minuti nel bosco, dove un terapeuta sarà a completa disposizione per aiutare gli ospiti a fare stretching profondo e respirazione. Il rituale culmina con un massaggio rilassante di 50 minuti che si svolge in un apposito padiglione all’aperto nel cuore della macchia, circondato dai suoni rilassanti della natura. In caso di condizioni meteorologiche avverse, i trattamenti vengono effettuati all’interno del lodge della spa. I rituali di benessere durano circa 2 ore.

Si aggiungono inoltre all’offerta alcuni nuovi massaggi, tra cui il Massaggio Oasyhotel, basato sui quattro elementi, che combina diverse tecniche a seconda delle esigenze individuali ed ha una durata di 50 minuti. Tra le novità della stagione anche il linfodrenaggio, il massaggio connettivale, sportivo e miofasciale.

Lo yoga in riva al lago o la meditazione nel bosco, con la guida di un operatore esperto, sono disponibili come parte di un gruppo oppure su base individuale.

Apicoltura

La nuova esperienza di Apicoltura di Oasyhotel offre una panoramica sull’intricato mondo di questi indispensabili insetti, in linea con il piano di sostenibilità e di gestione ambientale della struttura. L’attività, della durata di un’ora, si svolge in riva al lago e inizia con una tranquilla passeggiata lungo la diga in cui vengono spiegati i retroscena dell’apicoltura e la sua importanza all’interno dell’ecosistema del nostro pianeta. Gli ospiti indosseranno poi le tute protettive e impareranno a conoscere il mestiere dell’apicoltore, il ruolo fondamentale dell’ape regina e come si produce il miele. Alla fine della sessione ci sarà anche l’opportunità di assaggiare quattro diverse varietà di miele selvatico. Il corso di apicoltura parte da 110 euro per gruppo ed è adatto anche a bambini dai 5 anni in su.

Osservazione delle stelle

La riserva si trova in una posizione perfetta nell’Appennino, con i suoi cieli bui e i bassi livelli di inquinamento luminoso per l’osservazione degli oggetti celesti. L’Oasyhotel è stato recentemente riconosciuto da Astronomitaly, responsabile dello sviluppo dell’astroturismo in Italia, come una delle “Migliori destinazioni astroturistiche del Paese” per il suo impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio celeste italiano. Astronomitaly ha assegnato all’Oasyhotel il premio “Oro”, che è il più alto riconoscimento nel suo genere. Gli ospiti potranno partecipare alle sessioni di osservazione delle stelle dopo cena, accompagnati da una delle guide esperte di Astronomitaly, che offrirà una masterclass per principianti illustrando agli ospiti le costellazioni e mostrando loro anche come scattare foto con lo smartphone attraverso vari telescopi. Le sessioni si svolgeranno su una piattaforma per l’osservazione delle stelle all’aperto di nuova costruzione, progettata appositamente per ottimizzare la vista del cielo notturno.

L’offerta gastronomica

– Il ristorante Le Felci è aperto per colazione e cena. Il menu è ispirato da ricette locali e dalla cucina tradizionale toscana, ma per esaltare i sapori dei piatti vengono utilizzati metodi di cottura all’avanguardia. Tra i piatti principali, il tonno del Chianti e gli gnudi, una ricetta classica fiorentina.

– Il Bistrot Le Felci è aperto per pranzi leggeri, ideali per aperitivi e cocktail. Il menu comprende piatti d’autore come la zuppa di ribollita toscana e la tagliatella con ragù bianco e olive taggiasche.

– Ristorante Casa Luigi è una tipica trattoria toscana che ospita anche il Centro Visite della Riserva. Tra i piatti da provare ci sono i pici freschi con pancetta e pecorino, la pappardella bolognese e i ravioli al burro e salvia.

Progetto d’arte contemporanea OCA – Oasy Contemporary Art

Dalla scorsa stagione l’Oasi ha portato in alta quota anche all’arte contemporanea, inaugurando il progetto OCA – Oasy Contemporary Art and Architecture. Guidato dal direttore artistico Emanuele Montibeller, OCA propone un percorso esperienziale nella natura che arricchisce la fruizione del paesaggio grazie a mostre e ad installazioni ambientali in dialogo con la natura stessa.

Pensato per creare un grande parco d’arte che si arricchisca sempre con nuove opere, quest’anno OCA ospita la mostra Love Letter dell’artista camerunense Pascale Marthine Tayou, da sempre interessato alle problematiche ambientali, come l’inquinamento del pianeta e il conseguente esaurimento delle risorse.

OCA – Oasy Contemporary Art è accessibile gratuitamente a tutti gli ospiti dell’Oasyhotel, e al pubblico esterno al prezzo di 12 euro a persona. Il ricavato del progetto andrà a sostegno della conservazione della riserva Oasi Dynamo. Ulteriori dettagli disponibili al sito www.oasycontemporaryart.com.

Oltre ad OCA, la struttura ospita una serie di eventi culturali all’aperto in tutta la riserva, dai concerti di musica classica e lirica ai workshop di fotografia naturalistica, fino ai trekking alla scoperta dei branchi di lupi dell’Appennino toscano.

Oasyhotel è aperto stagionalmente da aprile a novembre.

In bassa stagione, i soggiorni partono da 425 euro per lodge a notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione per due persone. I soggiorni includono l’accesso al minibar, l’utilizzo di biciclette elettriche, l’accesso al lago privato e agli sport acquatici e il parcheggio.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni si rimanda al sito www.oasyhotel.com.