Gli Oasis torneranno nel 2021, parola di Liam Gallagher: ecco le dichiarazioni del cantante britannico sulla reunion più attesa del mondo.

Liam Gallagher ha annunciato, a modo suo, la reunion degli Oasis, che avrà luogo nel 2021. Non si tratta di una notizia ufficiale, ma dell’ennesima sperata dal cantante britannico, che ha affermato in un’intervista: “Succederà. Fidatevi di me. Perché no, eh?“. Non è la prima volta che Liam apre all’idea di un ritorno della band. Dal canto suo, Noel ha però sempre distrutto ogni ipotesi. Sarà il 2021 l’anno della definitiva riappacificazione tra i due fratelli più folli della musica?

Reunion Oasis 2021: parola di Liam

Liam promette il ritorno degli Oasis del 2021, e ci chiede di fidarci di lui. Va detto che in passato lo abbiamo fatto, e non è andata benissimo. Stavolta però il cantante sembra davvero convinto e si è sbilanciato in maniera evidente.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/liamgallagher/

Nle corso di un’intervista al Jonathan Ross Show, il minore dei Gallagher ha parlato del rapporto con Noel: “Credo che entrambi rappresentiamo il problema che abbiamo, ma il problema è che lui pensa di non essere un problema. Pensa che sia solo io il problema. Mentre io sono solo una parte del problema, sono metà: non posso fargli pensare di essere tutto io il problema. Ha bisogno di affrontare alcuni dei suoi problemi. Nel momento in cui lo farà, andremo avanti“.

Noel Gallagher: la reunion degli Oasis si farà?

Non è la prima volta che Liam avanza ipotesi di un ritorno degli Oasis, ma la sua volontà si è sempre scontrata con quella del fratellone Noel, che in più di un’occasione ha scongiurato un ritorno della band a causa dei loro problemi personali.

Tuttavia, i fan continuano a sperare, e anche il fatto che lo stesso Noel abbia voluto pubblicare un brano inedito degli Oasis nel pieno del lockdown è un segnale che fa aumentare le chance di un loro ritorno. Non sappiamo se sarà il 2021 l’anno giusto, complice il Covid, ma la sensazione è che qualcosa potrà accadere nel giro di poco tempo. Di seguito il video di Don’t Look Back in Anger:

