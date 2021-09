Pubblicato online il primo estratto da Knebworth 1996, film sugli Oasis che porta sul grande schermo l’iconica esibizione della band.

Oasis Knebworth 1996 arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 23 settembre, ma – nelle ultime ore – gli Oasis hanno rivelato filmati inediti della loro esibizione del loro iconico singolo Live Forever che fu un vero e proprio brano record. Il filmato del film include il commento di Noel Gallagher che ha detto: “Eravamo una band abbastanza decente la sera prima che scrivessi “Live Forever”, ma era musica indie. Il giorno dopo aver scritto “Live Forever”, diventammo la più grande band del mondo. Lo sapevo“.

Noel Gallagher

Oasis, il video del primo estratto da Knebworth 1996

Le due notti da record degli Oasis a Knebworth si sono svolte il 10 e l’11 agosto 1996, con oltre un quarto di milione di fan. Diretto dal vincitore del Grammy Award, Jake Scott, Oasis Knebworth 1996 celebra la storia del rapporto speciale tra la band e i loro fan che ha reso possibile il più grande concerto degli anni ’90. È raccontato interamente attraverso gli occhi dei fan che erano lì, costruito attorno a un ampio e inedito archivio di concerti e filmati di backstage dell’evento, con interviste aggiuntive alla band e agli organizzatori del concerto. Ecco il primo estratto dal film:

Un nuovo album live “Oasis Knebworth 1996” e un DVD/Blu-Ray del film usciranno entro la fine dell’anno. Pronto per essere pubblicato con Big Brother Recordings Ltd il 19 novembre, i formati fisici includono un Super Deluxe Box Set (che include triplo LP, 2xCD e triplo DVD) più repliche dei cimeli originali del concerto che saranno disponibili esclusivamente nel negozio online della band.

Un concerto storico

Marc Allenby della Trafalgar Releasing ha affermato: “Il successo e il lascito infinito degli Oasis ha definito una generazione in un modo che poche band hanno avuto nella storia della musica. Siamo orgogliosi di portare questo film di celebrazione al cinema in questa speciale event release, unendo fan da tutto il mondo per commemorare il 25esimo anniversario di questi concerti storici.”

Come hanno spiegato gli organizzatori, fu un concerto davvero incredibile. Storico, potremmo dire: “Durante la notte si formarono code fuori dai negozi di dischi e dalle biglietterie locali e i fan di tutto il mondo trascorsero la giornata sui loro telefoni fissi cercando di entrare in contatto con le linee di prenotazione costantemente impegnate. Tutti i biglietti andarono esauriti in meno di 24 ore, battendo ogni record al botteghino del Regno Unito. Gli organizzatori stimarono che la band avrebbe potuto vendere il doppio o il triplo dei biglietti, con oltre il 2% della popolazione del Regno Unito che tentava di acquistare i biglietti“.