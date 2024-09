Oasis in Tour negli USA? Un Indizio a Times Square

Il momento di hype attorno alla reunion dei fratelli Gallagher non sembra volersi arrestare. Un nuovo video condiviso sui social da diverse fan page della band riprende un enorme manifesto digitale comparso ieri a New York. Nei maxi schermi di Times Square sono apparsi i due leader degli Oasis, ritratti nell’ormai celebre foto scattata per l’annuncio del tour della reunion in gran segreto lo scorso luglio, e una caption enigmatica: «Se c’è bisogno di mettere questo manifesto per far venire i ragazzi negli Stati Uniti, eccolo qua». Il tutto firmato da Amazon Music.

Non si tratta della prima collaborazione tra gli Oasis e Amazon. La scorsa settimana la band aveva svelato una serie di t-shirt ispirate ai merchandise degli anni ’90, in collaborazione proprio con Amazon Music, da dove i fan potevano esclusivamente acquistare le nuove magliette. Non sono state ancora confermate ufficialmente date del tour negli Stati Uniti, anche se l’indizio di Times Square potrebbe ridare speranza ai milioni di fan in giro per il mondo rimasti senza biglietto.

Il world tour degli Oasis, ma i concerti sono solo in Gran Bretagna (finora)

Le diciassette date tra Regno Unito e Irlanda, messe in vendita il mattino del 31 agosto, sono andate sold-out in poche ore. Non è mancata ovviamente la polemica sui prezzi dei biglietti che secondo alcuni sarebbero stati fatti lievitare all’aumentare delle richieste. Dal momento però che si tratta di un ‘World Tour’, così è chiamato sui canali ufficiali, ci si interroga su quali potrebbero essere gli altri continenti che verranno esplorati dai Gallaghers nel 2025. Più di un accenno è stato fatto la scorsa settimana su questa possibilità: «Plans are underway». Ci sono ancora voci e speculazioni su quale sarà in line-up sui palchi di Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Paul ‘Bonehead’ sembra essere già confermato, mentre per adesso su Gem Archer e Alan White ci sono solo rumors e indizi.

Non mancano inoltre le ipotesi sulla produzione di un nuovo album, chissà che Noel non abbia già iniziato a scriverlo. Nel frattempo lo stesso cantautore ha risposto alle domande dei fan in un video sul canale ufficiale Youtube. L’artista ha parlato del trentesimo anniversario di Definitely Maybe, ricordando le fasi della registrazione dell’album e i pezzi a cui è più legato. Tra questi ha citato Supersonic, Some Might Say e Shakermaker.