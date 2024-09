Oasis: Due Nuove Date Annunciate per il Concerto allo Stadio Wembley

L’ultima settimana del mondo della musica è stata dominata dai fratelli Gallagher: la reunion degli Oasis ha mandato in visibilio i fan e i nostalgici del britpop, molti dei quali non sono riusciti ad accapparrarsi i biglietti per gli show di Wembley, Cardiff, Manchester e Dublino. A causa dell’incredibile richiesta del pubblico, la band ha annunciato due date aggiuntive nello stadio di Londra il 27 e 28 settembre 2025.

Per questi due concerti, per fare “ammenda” delle delusioni, del dynamic pricing e delle enormi code sulle piattaforme, è stata creata una speciale strategia su invito. Le richieste di partecipazione al ballot saranno aperte prima ai fan che non sono riusciti a comprare i biglietti nella vendita iniziale di Ticketmaster UK.

L’annuncio dei nuovi appuntamenti di Wembley è stato accompagnato anche da un messaggio da parte degli Oasis. Con un comunicato ufficiale il gruppo ha affrontato le polemiche dei fan riguardo alla “tariffazione dinamica”. «È necessario chiarire che gli Oasis lasciano le decisioni sulla vendita dei biglietti e sui prezzi interamente ai loro promotori e al loro management. In nessun momento erano a conoscenza del fatto che sarebbe stato adottato il dynamic pricing» si legge nel messaggio.

«Gli incontri precedenti tra i promotori, Ticketmaster e il management della band, avevano portato a una strategia di vendita dei biglietti positiva, che avrebbe rappresentato un’esperienza equa per i fan, includendo il dynamic ticketing per aiutare a mantenere bassi i prezzi generali dei biglietti e a ridurre il bagarinaggio. L’esecuzione del piano non ha però soddisfatto le aspettative. Tutte le parti coinvolte hanno fatto del loro meglio per offrire la migliore esperienza possibile ai fan. Tuttavia, a causa della domanda senza precedenti è stato impossibile raggiungere questo obiettivo» prosegue il comunicato.

Gli Oasis e il tour negli Stati Uniti

Due giorni fa a New York è comparso un manifesto digitale enigmatico. Sui maxi schermi di Times Square è apparsa una foto degli Oasis con la scritta: «Se c’è bisogno di mettere questo manifesto per far venire i ragazzi negli Stati Uniti, eccolo qua». Il cartellone è stato prodotto da Amazon Music. Un aspetto quest’ultimo che fa pensare che l’annuncio delle date negli Stati Uniti sia molto vicino.

Per quanto riguarda la formazione che accompagnerà i fratelli Gallagher, al momento non ci sono conferme. Le voci parlano del batterista Alan White, Paul ‘Bonehead’ e Gem Archer.