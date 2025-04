OASIS: 30 anni di “Some Might Say”, in arrivo la ristampa del vinile e un nuovo videoclip

Per celebrare i 30 anni del singolo “Some Might Say”, simbolo della carriera degli Oasis, è stata realizzata una speciale ristampa in vinile 7’’ color perla, in edizione limitata. Il brano, uscito nel 1995, è stato il primo della band a raggiungere la vetta della UK Singles Chart, rappresentando un punto di svolta e anticipando l’uscita dell’album capolavoro (What’s The Story) Morning Glory?. In concomitanza con la ristampa, è stato pubblicato un nuovo visual video.

L’anniversario segna un momento di rinnovata attenzione verso la band, che ha annunciato una reunion. Il tour mondiale “Oasis Live ’25” ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa, consolidando gli Oasis come uno dei fenomeni musicali più significativi del nostro tempo. Parallelamente, la raccolta “Time Flies… 1994-2009”, ristampata in formato LP per il Record Store Day, è tornata al #3 nella UK official albums chart.

Il prossimo ottobre si celebreranno anche i 30 anni dell’album (What’s The Story) Morning Glory?, che ha venduto oltre 25 milioni di copie, consacrando gli Oasis nell’Olimpo del rock britannico e internazionale. Questa raccolta include “Some Might Say”, pubblicata solo otto mesi dopo l’uscita di “Definitely Maybe”.

Il tour “Oasis Live ’25” prevede diverse date sold out, tra cui Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo, Toronto, Chicago, Los Angeles, Tokyo e Melbourne. Gli eventi si concluderanno a novembre con concerti in Argentina e Brasile. I fan possono seguire la band attraverso i canali social e il sito ufficiale.