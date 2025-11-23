Oasi degli Animali: morti due esemplari a causa di caccia vicina

I latrati dei cani sono arrivati all’improvviso, forti e rabbiosi, seguiti da tre spari esplosi a brevissima distanza dall’Oasi degli Animali. Erano le 9:30 di sabato mattina e il parco era ancora chiuso. I gestori, Giada Brandimarte e Diego Caranzano, sono stati messi in allarme da quei boati. Non era la prima volta che i cacciatori arrivavano così vicino, ma questa volta qualcosa ha superato ogni limite: nel giro di pochi minuti, due animali sono morti, non colpiti dai proiettili, ma dallo shock provocato dagli spari.

Nella zona dei rapaci, il falco pellegrino affidato dal Canc di Grugliasco è stato trovato immobile nella sua voliera. Era in stato di shock profondo e non è sopravvissuto nonostante le terapie d’emergenza. Pochi minuti più tardi è arrivata la conferma del secondo decesso: Igor, la cornacchia albina, mascotte del parco, è stata trovata senza vita nel suo settore. Anche lei non aveva ferite e probabilmente è morta di crepacuore per il terrore provocato dai colpi.

La cornacchia grigia che viveva con lei è sopravvissuta, ma terrorizzata. Giada e Diego hanno raccontato che la scena sembrava “il far west” e che i cacciatori arrivano spesso vicino al parco, ma questa volta hanno superato ogni limite. Due anni fa, cinque animali erano stati trovati morti in un giorno, compresa una civetta delle nevi. I segni di un’attività venatoria troppo vicina non sono nuovi e i gestori hanno denunciato il fatto ai carabinieri.

L’Oasi degli Animali è un luogo che collabora attivamente con Asl, Cites, Canc e altre realtà veterinarie del territorio. un punto di riferimento per le istituzioni e una rete di tutela che coinvolge università, enti locali, nuclei specializzati e volontari. La morte del falco pellegrino e di Igor riporta al centro della discussione l’importanza di proteggere non solo gli animali, ma le strutture che li custodiscono. Una rete così complessa funziona solo se ogni nodo è al sicuro. Quando i colpi di fucile arrivano a pochi metri dalle voliere, non si mette a rischio solo la vita degli animali recuperati, ma si interrompe un circuito di tutela costruito negli anni.