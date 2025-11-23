Un’ondata di dolore e indignazione attraversa l’Oasi degli Animali di San Sebastiano da Po, luogo dedicato al recupero della fauna selvatica. Due ospiti del centro, Igor, una cornacchia albina, e un falco pellegrino affidato dal CANC di Grugliasco, sono morti dopo aver subito uno shock fatale provocato dagli spari dei cacciatori troppo vicini alla struttura.

Igor era noto per il suo canto che ogni mattina accoglieva volontari e visitatori. Il falco, impossibilitato a tornare in natura, aveva trovato nell’Oasi il suo unico rifugio sicuro. Lo staff dell’Oasi afferma che i due animali “erano parte della nostra famiglia” e sono ancora scossi dall’accaduto.

L’Oasi lancia un appello per vietare la caccia nelle immediate vicinanze dei centri di recupero, al fine di evitare che animali vulnerabili, già in cura o non più liberabili, diventino vittime incolpevoli delle attività umane.