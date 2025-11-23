6.5 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Animali

Oasi degli Animali di San Sebastiano da Po

Da stranotizie
Oasi degli Animali di San Sebastiano da Po

Un’ondata di dolore e indignazione attraversa l’Oasi degli Animali di San Sebastiano da Po, luogo dedicato al recupero della fauna selvatica. Due ospiti del centro, Igor, una cornacchia albina, e un falco pellegrino affidato dal CANC di Grugliasco, sono morti dopo aver subito uno shock fatale provocato dagli spari dei cacciatori troppo vicini alla struttura.

Igor era noto per il suo canto che ogni mattina accoglieva volontari e visitatori. Il falco, impossibilitato a tornare in natura, aveva trovato nell’Oasi il suo unico rifugio sicuro. Lo staff dell’Oasi afferma che i due animali “erano parte della nostra famiglia” e sono ancora scossi dall’accaduto.

L’Oasi lancia un appello per vietare la caccia nelle immediate vicinanze dei centri di recupero, al fine di evitare che animali vulnerabili, già in cura o non più liberabili, diventino vittime incolpevoli delle attività umane.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Incidente mortale in Italia
Articolo successivo
I Cani live a Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.