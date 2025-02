Oasi, cristalli e deserti inesplorati: l’altro Egitto è la meta da cartolina che ancora non ti hanno fatto scoprire

Quando si parla di Egitto, le immagini più comuni riguardano piramidi, templi antichi e il Nilo. Tuttavia, la maggior parte del Paese è una vasta distesa di sabbia e rocce, con oasi che si sviluppano per chilometri e che ospitano villaggi. L’oasi di Bahariya, a 400 km da Il Cairo, è nota per le sue mummie risalenti al periodo romano e per i suoi affreschi risalenti al VI sec. a.C. La zona offre soste suggestive in un paesaggio desertico dominato da colori caldi e formazioni rocciose. Proseguendo verso sud, si incontra il Deserto Nero e la Montagna di Cristallo, con le sue scintillanti formazioni di calcite. La valle di Agabat conduce al Deserto Bianco, un luogo di meraviglie naturali con bizzarre formazioni rocciose bianche. Continuando, si visita l’oasi di Kharga, dove si possono vedere antichi templi e necropoli. La visita prosegue con il ritorno verso Il Cairo passando per Wadi el-Hitan, celebre per i resti di animali marini. Si visita anche il Wadi el-Rayan, un complesso di laghi e cascate. La tappa finale include Dashur, nota per la piramide romboidale e quella rossa, costruite circa 4.600 anni fa. Il viaggio si conclude a Il Cairo, con la visita al Grand Egyptian Museum e alle celebri Piramidi di Giza, offrendo una straordinaria esperienza storica e paesaggistica.

