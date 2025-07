Oasi blu, Ramacogi risponde alle polemiche dell’opposizione

Le recenti polemiche sui parcheggi blu hanno spinto Maurizio Ramacogi a chiarire la sua posizione nello scenario politico locale. In risposta alle richieste dell’opposizione, Ramacogi ha affermato di non aver ricevuto alcuna istanza formale per convocare una commissione sull’argomento.

Nel suo intervento, Ramacogi ha sottolineato la sua trasparenza nel gestire le questioni comunali, dichiarando di non avere problemi a convocare la commissione se fosse stata richiesta in modo appropriato. Ha anche ribadito la sua lealtà alla maggioranza, evidenziando che ha sempre votato a favore delle delibere comunali, incluso il bilancio.

In merito alle accuse di ingerenze da parte del sindaco, il presidente della commissione ha negato qualsiasi tensione tra lui e il primo cittadino, ricordando che il suo operato è sempre stato improntato all’imparzialità. Ramacogi ha quindi invitato l’opposizione a fondare le proprie critiche su elementi concreti, rinnovando la sua volontà di collaborare per il bene della comunità.

Infine, ha espresso il desiderio che le polemiche si attenuino, rimarcando il suo forte sostegno ricevuto dagli elettori.