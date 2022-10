NZXT lancia una nuova scheda madre per PC ad alte prestazioni

NZXT ha annunciato il lancio della scheda madre NZXT N7 B650E, la più recente scheda madre AMD della serie NZXT N7. Le schede madri della serie N7 sono state progettate per realizzare un PC gaming dalle elevate prestazioni. Con la sua copertura in metallo, la N7 B650E si inserisce nel case consentendo un assemblaggio semplice e privo di rischi, secondo l’azienda. La N7 B650E è dotata di caratteristiche innovative come i più aggiornati standard wireless, dissipatore di calore M.2 e l’integrazione di NZXT CAM per controllo di RGB e ventole, e sfrutta appieno tutta la potenza delle più recenti CPU AMD Ryzen serie 7000. Fasi di alimentazione 16+2+1 con Smart Power Stage (SPS) 90A assicurano monitoraggio e stabilità della corrente per un overclocking estremo. La copertura è integrale, bianca o nera con dissipatore di calore integrato per i drive NVMe. Sono presenti inoltre preset profili ventole all’interno di NZXT CAM, per sette canali indipendenti, maschera I/O posteriore integrata e layout efficiente per un’installazione ottimizzata, progettata per chipset AMD B650 e compatibile con processori AMD Ryzen serie 7000, connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth V5.2, tre connettori M.2 per dispositivi di memoria. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di 429,99 euro, disponibile dalla fine del 2022.