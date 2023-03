NYSE, Citadel e Schwab contro nuove regole SEC su trading azioni

– Il più grande gestore del mercato azionario statunitense, la più grande società di intermediazione retail e il più grande market maker hanno chiesto alla Securities and Exchange Commission SEC degli Stati Uniti di ritirare le sue recenti proposte per rinnovare il modo in cui le azioni vengono scambiate. “Siamo profondamente preoccupati per il fatto che la Commissione abbia presentato contemporaneamente molteplici proposte di vasta portata che modificherebbero radicalmente l’attuale struttura del mercato senza valutare adeguatamente l’impatto cumulativo sul mercato o il potenziale di conseguenze indesiderate“, si legge in una lettera di NYSE Group, Charles Schwab e Citadel Securities.

La SEC a dicembre ha proposto di richiedere che quasi tutti gli ordini retail di azioni al dettaglio vengano inviati alle aste, nonché un nuovo standard per i broker per dimostrare di ottenere le migliori esecuzioni possibili per gli ordini dei loro clienti, insieme a minori commissioni di accesso sugli scambi, e informazioni sull’esecuzione degli ordini retail più solide.

“Pur concordando sul fatto che vi siano alcuni miglioramenti normativi che dovrebbero essere avanzati, raccomandiamo di perseguire un processo deliberato incentrato sull’identificazione di soluzioni su misura che affrontino questioni chiaramente identificate nonché preoccupazioni del settore e che consentano alla Commissione di valutare i risultati attesi prima di proporre ulteriori riforme”, si legge nella lettera firmata da Michael Blaugrund, Chief Operating Officer del NYSE, Jason Clague, Head of Operations di Charles Schwab, e Joseph Mecane, Head of Execution Services di Citadel Securities.

Per quanto riguarda le aste, viene raccomandato di ritirare la proposta per una serie di motivi, tra cui la natura senza precedenti di richiedere a determinati partecipanti al mercato di utilizzare un protocollo di negoziazione specifico. “Come minimo, la proposta dovrebbe essere sospesa a tempo indeterminato” fino a quando non sarà noto l’impatto sulla qualità dell’esecuzione di altre modifiche suggerite, hanno scritto.

Per quanto riguarda la migliore esecuzione, hanno scritto che sostengono tutti con forza il principio della migliore esecuzione, ma allo stesso modo raccomandano di ritirare la proposta della SEC sul tema. “Siamo preoccupati che l’attuale proposta di esecuzione alle condizioni migliori, con requisiti eccessivamente prescrittivi e poco pratici per la gestione di una nuova categoria di cosiddette “conflicted transactions”, possa interrompere inutilmente decenni di progresso del mercato per gli investitori”, viene puntualizzato.