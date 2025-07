NYCanta: il festival di musica italiana arriva a Monreale

Il panorama musicale estivo di Monreale si arricchisce con un evento di spicco. Domani sera, a partire dalle 21, la città accoglierà NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York, una manifestazione di grande rilevanza per i talenti emergenti italiani.

Organizzato all’interno delle iniziative estive curate dall’assessorato allo Spettacolo, il festival rappresenta un’importante opportunità per artisti e appassionati di scoprire un concorso che da anni promuove cantautori, interpreti e band in cerca di visibilità globale. Alla sua quattordicesima edizione, NYCanta è stato creato da Mauro Fasone e funge da intermediario culturale tra Italia e Stati Uniti, unendo tradizione e innovazione musicale. I finalisti, scelti nelle tappe del festival, hanno la possibilità di esibirsi a New York durante una gala, trasmessa su Rai 2 e Rai Italia, raggiungendo così un pubblico internazionale.

L’evento di Monreale rappresenta un’opportunità unica per artisti locali di confrontarsi con gli organizzatori e comprendere le modalità di partecipazione, alimentando il sogno di calcare palchi newyorkesi. L’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco ha espresso entusiasmo per l’arrivo di NYCanta, sottolineando l’impegno del Comune nel promuovere la cultura e dare visibilità ai talenti del territorio. Con un programma ricco di musica e creatività, la serata si prospetta come uno dei momenti salienti dell’estate monrealese.