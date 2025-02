Nvidia: Risultati Trimestrali Sorprendenti, ma le Minacce di Dazi e Taiwan Pesano sul Futuro

Risultati di Nvidia superiori alle previsioni. Il gigante americano dei chip, protagonista del boom nell’intelligenza artificiale, ha reso noto il proprio fatturato record di 39,3 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2024, in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati, pubblicati il 26 febbraio 2025, superano le aspettative degli analisti che prevedevano ricavi di 38,1 miliardi. L’utile netto è salito dell’80% a 22 miliardi, mentre l’utile per azione è arrivato a 89 centesimi. Per l’intero anno 2024, i ricavi sono aumentati del 114% a 130,5 miliardi di dollari, con un incremento significativo nel settore dei data center, che ha generato 35,6 miliardi, in aumento del 93% rispetto all’anno precedente.

Le stime per il trimestre corrente sono positive, con ricavi attesi di 43 miliardi, superiore ai 42 miliardi previsti. Tuttavia, diversi fattori minacciano il futuro di Nvidia, tra cui la guerra commerciale avviata dall’ex presidente Donald Trump, che ha minacciato dazi sui chip fino al 100%. Inoltre, la questione di Taiwan, reclamata dalla Cina, rappresenta un ulteriore rischio. Una parte significativa della produzione di Nvidia è affidata alla taiwanese TSMC, uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo. Il CEO di Nvidia, Jen-Hsun Huang, ha recentemente annunciato l’intenzione di sviluppare un centro di ricerca e sviluppo a Taiwan. Trump ha evitato di commentare la situazione tra Cina e Taiwan, sottolineando che le relazioni future con la Cina saranno buone.