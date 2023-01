Nvidia, nuovi laptop per videogiocatori e creator con GeForce RTX Serie 40

Nvidia, in occasione del CES 2023, ha annunciato i laptop GeForce RTX Serie 40, alimentati dall’architettura Ada Lovelace. L’azienda dichiara che i PC portatili sono fino a tre volte più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente e portano per la prima volta nei laptop l’architettura Ada, il DLSS 3 di NVIDIA e le tecnologie Max-Q di quinta generazione. Per i videogiocatori, i laptop RTX Serie 40 offrono prestazioni fino a quattro volte superiori in giochi AAA come Cyberpunk 2077 in full ray-tracing con la nuova modalità RT Overdrive e, per i creator, offrono un’accelerazione rapidissima nelle migliori applicazioni creative come Blender. I creator possono usare la piattaforma Nvidia Omniverse per costruire mondi virtuali in 3D fotorealistici a 4K con fisica, illuminazione e materiali completamente simulati. Gli streamer possono effettuare livestreaming di giochi a 4K 60 fps con codifica AV1 su Discord, con i nuovi doppi codificatori di Ada che dimezzano i tempi di esportazione dei video. I laptop di punta della serie RTX 40 partono da 1.999 dollari e saranno disponibili a partire dall’8 febbraio.

I nuovi laptop con RTX 4070, 4060 e 4050 sono più veloci del modello di punta della precedente generazione, consumando un terzo rispetto alle GPU della precedente generazione. Offrono 80 fps, gaming a 1440p a settaggi Ultra e velocizzano enormemente i processi di creazione come il rendering di scene in Blender: prima richiedevano due ore e mezza di tempo, ora 10 minuti. I laptop RTX 4050 partono da 999 dollari e saranno disponibili a partire dal 22 febbraio. Inoltre, grazie alle GPU RTX Serie 40 per Laptop, i laptop da 14 pollici sono ora delle vere e proprie centrali di gioco, fino a due volte più veloci di una PlayStation 5 ma con dimensioni pari a un sesto. I giocatori possono godersi i giochi AAA con una grafica molto intensa, con ray tracing e DLSS. Infine, collegando i laptop ultraportatili a monitor esterni, questi device si trasformano in piattaforme di gioco di classe desktop o in studi per creator.