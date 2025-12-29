13.5 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Spettacolo

Nvidia in ribasso a Wall Street

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

La seduta è stata in ribasso per il chipmaker, che ha mostrato un decremento del 2,09%. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nvidia più pronunciata rispetto all’andamento del Dow Jones, esprimendo la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di breve periodo della società di chip mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 188,2 USD. C’è il rischio di eventuale correzione fino al target 185,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 191,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

Articolo precedente
Sicurezza informatica in Italia
Articolo successivo
Sicurezza dei farmaci in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.