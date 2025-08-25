Nvidia e PCE USA: cosa aspettarsi dai mercati?

Questa settimana è attesa una svolta importante per i mercati finanziari. I risultati di Nvidia e i dati sul PCE negli Stati Uniti rappresentano una prova significativa per l’andamento dell’economia.

Gli utili di Nvidia, leader nel settore dell’intelligenza artificiale, saranno resi noti a breve e potrebbero influenzare notevolmente la situazione. In concomitanza, verranno pubblicati i dati sul PCE, un indicatore chiave per la Federal Reserve per monitorare l’inflazione e che potrebbe indirizzare le aspettative su un eventuale abbassamento dei tassi d’interesse.

Questa simultaneità di eventi, quindi, potrebbe generare un’elevata volatilità sui mercati. Un forte risultato di Nvidia potrebbe alimentare l’ottimismo tra gli investitori, ma nel contesto di dati macroeconomici sfavorevoli, ciò potrebbe anche provocare un crollo delle azioni e una reazione negativa da parte della Federal Reserve. Le reazioni dei mercati a questi due fondamentali eventi saranno quindi cruciali per determinare la direzione futura dell’economia.