Nvidia DGX Spark rivoluziona l’AI in America

Nvidia ha recentemente lanciato il nuovo Nvidia DGX Spark, definito come il supercomputer AI più piccolo al mondo, con un prezzo di partenza di 3.999 dollari. Tutti i pezzi disponibili sono andati esauriti rapidamente e il primo esemplare è stato donato a Elon Musk.

Il Nvidia DGX Spark è un mini PC particolarmente potente, con dimensioni di 15x15x5 centimetri e un peso di 1,2 chilogrammi. Basato sulla piattaforma hardware Nvidia GB10 Blackwell, offre 128 GB di memoria unificata. Include una CPU, una GPU, un chip di rete da 200 Gb/s, librerie CUDA e uno stack software NVIDIA AI preinstallato, rendendolo una soluzione chiavi in mano. Nonostante le sue dimensioni compatte, il DGX Spark offre prestazioni notevoli, raggiungendo 1 Peta FLOP. Questa potenza consente di eseguire modelli AI preaddestrati con 200 miliardi di parametri o addestrare modelli con 70 miliardi di parametri, tutto con un consumo energetico massimo di 240 Watt.

Una delle applicazioni principali del DGX Spark sarà l’esecuzione di agenti AI in locale, il che rappresenta un’opzione interessante per le aziende che preferiscono non trasferire dati sensibili su cloud di terze parti.

Per celebrare il lancio, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha consegnato personalmente il primo esemplare a Elon Musk presso il suo stabilimento SpaceX in Texas. Altri esemplari sono stati inviati a varie aziende e enti pubblici americani, come Ollama, NYU Global Frontier Lab e Arizona State University, per essere utilizzati in progetti creativi, di ricerca e robotica.