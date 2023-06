Nvidia annuncia le RTX 4060, prezzo contenuto per rendering AI e day-tracing

Nvidia ha annunciato al Computex di Taipei l’arrivo della famiglia di GPU GeForce RTX 4060, di cui fanno parte due schede grafiche che offrono tutti i progressi e le novità apportate dall’architettura NVIDIA Ada Lovelace, tra cui il rendering neurale DLSS 3 e le tecnologie di ray-tracing di terza generazione ad alto frame rate. Con un costo di partenza di 355 euro, le schede si pongono in una fascia accessibile che non rinuncia a funzioni premium. “La famiglia RTX 4060 offre ai giocatori PC un ineguagliabile valore aggiunto combinato a prestazioni eccezionali a 1080p con lo scopo sia di ottenere una perfetta gamestation sia di dotarsi di un device perfetto per la creazione di contenuti digitali, con l’ausilio dell’IA”, ha dichiarato Matt Wuebbling, vicepresidente del marketing globale GeForce di Nvidia. “Queste GPU permettono di fare un incredibile upgrade, a partire da soli 335 euro, rendendo accessibili Ada Lovelace e il DLSS 3 per altri milioni di persone in tutto il mondo”.

La famiglia GeForce RTX 4060 consente l’accesso agli oltre 300 giochi e applicazioni che ora supportano il DLSS, compresi The Lord of the Rings: Gollum e Diablo IV che saranno supportati dal DLSS 3. È inoltre in arrivo un plug-in DLSS 3 per Unreal Engine 5. Il DLSS 3 è una dimostrazione di quanto l’intelligenza artificiale sia ormai determinante nei giochi in tempo reale, creando nuovi fotogrammi di alta qualità per un gameplay più fluido. È infatti in grado di aumentare enormemente le prestazioni insieme al DLSS Super Resolution, che utilizza l’intelligenza artificiale per produrre fotogrammi a risoluzione più elevata da un input a risoluzione inferiore. La GeForce RTX 4060 Ti è in media 2,6 volte più veloce della GPU RTX 2060 Super e 1,7 volte più veloce della GPU GeForce RTX 3060 Ti. Nei titoli senza Frame Generation, la RTX 4060 Ti è 1,6 volte più veloce della GPU RTX 2060 Super.

Le prestazioni del ray-tracing sono migliorate in modo significativo rispetto alla generazione precedente, grazie a progressi come Shader Execution Reordering, Opacity Micromap e Displaced Micro-Mesh Engines. Queste innovazioni consentono anche ai giochi più esigenti di implementare simultaneamente più effetti di ray-tracing e si spingono, dice Nvidia, fino al ray-tracing completo. La famiglia di GPU GeForce RTX 4060 supporta la piattaforma Nvidia Studio, che offre ai creatori l’accelerazione RTX e gli strumenti AI a un prezzo di partenza più accessibile. Pensata per le esigenze di livestreamer, editor video, artisti 3D e non solo, la piattaforma offre un’accelerazione in 110 app creative, e include una suite di software Studio basati sull’intelligenza artificiale, come Nvidia Omniverse, Canvas e Broadcast. I creatori che lavorano in diversi ambiti possono beneficiare dei nuovi Tensor Core di quarta generazione, che offrono un significativo aumento delle prestazioni degli strumenti di IA rispetto alla generazione precedente. Le funzioni di IA accelerate consentono ai creatori di automatizzare le attività più ripetitive. La GeForce RTX 4060 Ti 8GB sarà disponibile a partire da mercoledì 24 maggio a 449 euro. La versione GeForce RTX 4060 Ti da 16 GB sarà disponibile a luglio, a partire da 499 euro. Anche la GeForce RTX 4060 sarà disponibile da luglio, a partire da 335 euro IVA Inclusa.