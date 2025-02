Nuzzo e Di Biase: attivisti irrompono in teatro durante uno spettacolo

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo stanno portando in giro per l’Italia il loro spettacolo teatrale “Delirio a Due”. Durante una recente performance al Teatro Vittoria di Testaccio a Roma, si è verificato un imprevisto: cinque attivisti di Ultima Generazione sono saliti sul palco interrompendo lo show. Gli attivisti, muniti di cartelli, hanno richiamato l’attenzione sulla situazione climatica attuale e sulla necessità di consapevolezza riguardo ai disastri ambientali.

Corrado Nuzzo ha mantenuto la calma e ha persino offerto il microfono a uno degli attivisti, mentre Maria Di Biase ha riconosciuto la validità del loro messaggio, suggerendo però che il momento non fosse appropriato per una protesta. Il portavoce degli attivisti ha espresso la loro posizione, chiarendo che vogliono far emergere la drammatica realtà esterna, lontana dal mondo teatrale. Dopo la loro uscita, Di Biase si è scusata con il pubblico per l’interruzione, osservando ironicamente il modo in cui era evidente l’identità degli attivisti.

Inoltre, Ultima Generazione ha lanciato la Campagna “Il Giusto Prezzo” con tre principali richieste: proteggere i raccolti, vista la crisi agricola causata da eventi climatici estremi; aggiustare i prezzi degli alimenti, affinché siano equi per consumatori e produttori; e far pagare i responsabili della crisi, chiedendo che a finanziare la transizione verso un’agricoltura sostenibile siano i profitti delle multinazionali. La situazione del settore agricolo è critica e richiede interventi immediati da parte delle istituzioni.