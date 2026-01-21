Nuzzi sul palco: verità e bufale

📣 Gianluigi Nuzzi trasforma l’inchiesta in teatro!
Nello spettacolo La fabbrica degli innocenti il giornalista è pronto a raccontare casi emblematici di cronaca tra inediti, fake news, trame e speculazioni.
🗓️ Teatro Manzoni di Milano – 23 febbraio 2026
