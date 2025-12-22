14.4 C
Nuvola Viaggi: le mete da sogno

Nuvola Viaggi: le mete da sogno

Ogni anno a dicembre è il momento di fare bilanci e di creare nuovi desideri e sogni. Tra i desideri di ognuno di noi c’è sicuramente la voglia di viaggiare, di andare oltre i propri confini. Nuvola Viaggi ha organizzato una serata evento per scoprire le nuove mete, presentando il nuovo catalogo dei viaggi di gruppo accompagnati.

La serata si è tenuta al Dubai Village e ha avuto come ospiti speciali Gianpiero Perone e Gerardo Cardinale, direttamente da Zelig, per uno spettacolo divertente e unico. Nuvola Viaggi è impegnata nella programmazione di viaggi da oltre 40 anni. In un’epoca in cui le truffe sono frequenti online, affidarsi a tour operator di comprovata professionalità è la scelta migliore per evitare brutte sorprese. Ci sono molte novità, con classici intramontabili come gli Stati Uniti, ma anche nuove proposte.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
