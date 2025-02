Nutrizione, gli effetti delle nuove abitudini alimentari

Nel corso del tempo, le abitudini alimentari sono cambiate notevolmente. I nostri nonni consumavano cibi freschi e privi di additivi chimici, preparavano conserve fatte in casa e mangiavano carne di animali allevati con mangimi naturali. Oggi, il tempo dedicato alla preparazione dei pasti si è ridotto e il consumo di cibi al ristorante è aumentato. L’avanzamento tecnologico ha introdotto cibi surgelati e precotti, utili per risparmiare tempo.

Secondo un rapporto del 2023, il 90% degli italiani consuma surgelati, con il 53% che li utilizza regolarmente, grazie alla crescente richiesta di pasti pronti. La surgelazione, se effettuata correttamente mantenendo la catena del freddo, preserva la qualità nutrizionale degli alimenti. I vegetali surgelati mantengono il loro apporto di fibre, ma le vitamine possono ridursi. Anche i legumi e il pesce surgelato senza aggiunte mantengono buone proprietà, ma molti piatti pronti sono ricchi di sale, zuccheri e grassi, che possono danneggiare la salute.

Si parla anche di alimenti ultra-processati, la cui assunzione eccessiva è correlata a un aumento del rischio di obesità e malattie croniche, come diabete e malattie cardiovascolari. Questi alimenti presentano bassa qualità nutrizionale, alta densità energetica e sono associati a “calorie vuote”. Meccanismi industriali e l’esposizione a sostanze chimiche possono contribuire a problemi di salute.

Pertanto, è importante valutare gli alimenti in modo globale, considerando non solo il grado di trasformazione ma anche il contenuto nutrizionale e la lista degli ingredienti per scegliere consapevolmente.