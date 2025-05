Nutrizione e sistema immunitario: la chiave contro i tumori

Il futuro della lotta contro il cancro si concentra sull’integrazione di metabolismo, immunità e nutrizione. La terza edizione della Meet Immune Conference, svoltasi all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano il 5 e 6 maggio 2025, ha esplorato il legame tra questi elementi nella cura dei tumori, ponendo attenzione sulla necessità di una pratica clinica più integrata.

La nutrizione, tradizionalmente vista come supporto, viene ora considerata parte integrante della strategia terapeutica oncologica. Studi presentati durante la conferenza indicano che la restrizione calorica e la dieta mima-digiuno possono migliorare non solo la tollerabilità ai trattamenti, ma anche la loro efficacia, specialmente per tumori aggressivi come il carcinoma mammario triplo negativo.

L’oncologia moderna non si limita a somministrare farmaci avanzati, ma cerca di rafforzare il contesto biologico del paziente. La deprivazione calorica temporanea, per esempio, è stata dimostrata capace di attivare le cellule T, potenziando la risposta immunitaria. La dieta mima-digiuno, in particolare, ha mostrato di aumentare la sensibilità delle cellule tumorali alla chemioterapia.

Sebbene le terapie oncologiche siano in continua evoluzione, i tumori tendono ad adattarsi, facendo necessitare una modulazione metabolica per rendere l’ambiente interno meno favorevole alla loro proliferazione.

Uno studio esemplificativo è il progetto Breakfast2, che mira a personalizzare la dieta preoperatoria nei pazienti con carcinoma mammario triplo negativo. Qui, la nutrizione si trasforma in un fattore terapeutico attivo.

Infine, la crescente integrazione di questi approcci restituisce al paziente un ruolo centrale nella propria cura, trasformando la dieta in un atto terapeutico consapevole, migliorando la relazione medico-paziente in un’alleanza terapeutica più interattiva.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net