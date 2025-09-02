Nutrie in città: la biodiversità urbana a Pescara spiegata

Recentemente sono state avvistate nutrie a Pescara, lungo il Fosso Vallelunga, un evento non comune poiché sono più attive di giorno. Non sono sole: in quest’area si trovano anche altri mammiferi come tassi, istrici e volpi, oltre a diverse specie di uccelli come gabbiani, cormorani e germani reali, visibili anche sulla spiaggia e nella Riserva Dannunziana. La presenza di questi animali offre un’opportunità per creare un’aula didattica all’aperto.

Le nutrie, che popolano i corsi d’acqua pescaresi da poco più di un decennio, non sono una specie autoctona e possono causare danni agli argini fluviali. Sebbene non siano pericolose, il loro aspetto ricorda altri roditori più comuni, rendendole poco apprezzate. Utilizzare l’esistenza di questi animali per educare i cittadini sulla biodiversità urbana è un’ottima opportunità. Si potrebbero affrontare temi come la distinzione tra specie autoctone e alloctone, gli ecosistemi d’acqua dolce e l’impatto delle specie invasive, sensibilizzando la comunità sui cambiamenti che queste introduzioni comportano.

Esistono diverse modalità per realizzare attività educative, come passeggiate ecologiche lungo il Fosso Vallelunga per osservare la fauna e la flora, laboratori scolastici e campagne di pulizia per coinvolgere i cittadini. I pannelli informativi lungo i percorsi potrebbero presentare la storia del fosso e le problematiche ambientali. Tali iniziative possono migliorare la conoscenza e il senso di appartenenza al territorio, stimolando un maggiore impegno per la tutela degli ecosistemi urbani. Creare una rete di osservatori volontari potrebbe poi favorire la segnalazione di criticità e integrare l’educazione naturalistica con forme di turismo lento e mobilità attiva.