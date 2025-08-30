Nutraceutica e salute mentale: nuove frontiere in Italia

La salute mentale sta diventando un tema di grande interesse, specialmente dopo la chiusura dei manicomi. Federico Baranzini, psichiatra con esperienza nel lavoro con giovani e anziani, sottolinea l’importanza della nutraceutica in questo ambito, che è in forte espansione.

Baranzini definisce la salute mentale come “un’emergenza silenziosa” e riporta che i disturbi più comuni sono la depressione, con una prevalenza del 17%, seguita dall’ansia, al 14%. Secondo il Consiglio d’Europa, durante il primo anno di pandemia a livello globale questi disturbi sono aumentati del 25%, e i casi di solitudine nell’Unione Europea sono cresciuti del 22% dopo il Covid. Tuttavia, Baranzini afferma che, sebbene ci sia maggiore attenzione, non si può dire che il mondo stia impazzendo; le tecniche di diagnosi sono migliorate.

Uno dei punti chiave del Piano nazionale per la salute mentale è la diagnosi precoce e lo screening, specialmente nelle scuole, per identificare il disagio prima che si manifesti. Baranzini, attualmente clinico, propone alternative ai farmaci tradizionali, sottolineando l’importanza di comprendere le esigenze profonde dei pazienti. Quando i pazienti non si aprono, Baranzini suggerisce approcci più morbidi, come la nutraceutica e i fitoterapici, che stanno guadagnando popolarità.

Inoltre, si sta cominciando a parlare di “prescrizione sociale”, che consiste in attività fisiche e di aggregazione, considerate da Baranzini veri e propri rimedi. In particolare, per gli anziani, la solitudine è spesso il problema principale, ben oltre le malattie fisiche.