Nusco, ricavi pre-consuntivi consolidati 1° semestre +7,3%

– Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che i ricavi pre-consuntivi consolidati del primo semestre 2024 sono pari a circa 26,4 milioni di Euro, +7,3% rispetto ai 24,6 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2023, di cui circa 9,7 milioni di Euro generati da Pinum Doors & Windows.

I risultati registrati nel primo semestre 2024, in continuità con la strategia organica portata avanti dal Gruppo, sono frutto del costante lavoro di diversificazione e personalizzazione dell’offerta commerciale nonché delle attività di aggiornamento e innovazione tecnologica. La maggiore efficienza industriale ha consentito una crescente produttività e una successiva diminuzione dei costi produttivi.

Il portafoglio ordini del Gruppo alla data del 30 giugno 2024 risulta in linea con il semestre precedente a circa 13,5 milioni di Euro, di cui 5,8 milioni di Euro derivanti dalle attività di Pinum Doors & Windows.

“Siamo soddisfatti dei risultati che il Gruppo sta registrando, con un portafoglio ordini che risulta costante nelle sue performance di crescita, e questo aspetto ci rende fiduciosi in una prospettiva di mantenimento della tendenza positiva per il 2024”, ha dichiarato Guerino Vassalluzzo, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco, che aggiunge “l’incremento costante dei ricavi è certamente supportato dall’aumento dei volumi venduti, ma ancor più dagli effetti positivi della progressiva entrata a regime del nostro piano di investimenti, che si è dimostrato molto lungimirante grazie all’introduzione di attività di ricerca e piani di investimento che hanno anticipato i trend e sono oggi perfettamente in linea con il mercato e le politiche attuali, sempre più attenti alla sostenibilità ambientale, sia per quanto riguarda l’efficientamento energetico che la durabilità dei prodotti”,