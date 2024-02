Nusco, ricavi 2023 salgono a 56,6 milioni +11%

– I ricavi pre-consuntivi consolidati al 31 dicembre 2023 di Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, risultano pari a circa 56,6 milioni di Euro, di cui 20,4 milioni di Euro generati dalla controllata Pinum Doors & Windows, registrando un +11% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che ha registrato ricavi consolidati per oltre 50,9 milioni di Euro.

Il portafoglio ordini del Gruppo Nusco da evadere alla data del 31 dicembre 2023 risulta essere pari a 11,3 milioni di Euro 10,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, di cui 4,9 milioni di Euro derivanti dalle attività della società Pinum.