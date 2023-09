Nuovo volto per 'Il processo' del lunedì e il venerdì arriva 'Casa Biscardi'

Un autunno all’insegna delle novità per il circuito nazionale 7 Gold che arricchisce il proprio palinsesto sportivo con una nuova trasmissione del venerdì e lancia un nuovo volto per la conduzione del Processo del lunedì al fianco di Maurizio Biscardi. Torinese, tifosa del Toro, giovanissima, ma con una lunga esperienza televisiva nel giornalismo sportivo (già opinionista della Domenica Sportiva su RaiDue e di Tiki Taka, “La Repubblica del Pallone” con Piero Chiambretti) Marianna Montagnino da lunedì 18 settembre alle 20.45 entrerà nella squadra di Maurizio Biscardi e lo aiuterà a tenere testa agli appassionatissimi ospiti (da Tiziano Crudeli a Francesco Oppini, da Luciano Moggi a Marcello Chirico, da Filippo Tramontana a Michele Borrelli, a Giacomo Ferri, Massimo Brambati, Evaristo Beccalossi e molti altri) che a turno si affronteranno ogni settimana nel talk show più famoso dedicato al calcio in tv.

“Il Processo? Per me è un sogno che si realizza poter condurre una trasmissione storica come il Processo accanto a Maurizio Biscardi – dice Montagnino -. Da buon “cuore granata” porterò in studio la mia passione calcistica, per coinvolgere e conquistare i nostri fedelissimi telespettatori”. Accanto a Montagnino e Biscardi ogni lunedì scenderà in campo anche Paolo Bargiggia, per i consueti e puntali aggiornamenti di calciomercato.

Da venerdì 22 settembre alle 20.45 entra da protagonista nel palinsesto sportivo di 7 Gold anche la nuova trasmissione “Casa Biscardi”, in diretta da Napoli, condotta da Maurizio Biscardi con Barbara Petrillo. In studio ci saranno anche Gianluca Vigliotti, Fabiano Santacroce e molti altri ospiti. Ad arricchire la trasmissione anche i contributi di Italo Cucci, Maurizio Gasparri, Fabrizio Bocca e altri. “Apro la mia casa, “Casa Biscardi”, alla conversazione tra amici e telespettatori sui fatti della settimana calcistica, con uno sguardo particolare alle partite che caratterizzeranno il fine settimana. E, visti gli ospiti in studio, sarà di sicuro una conversazione… animata”, dice Biscardi.