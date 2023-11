Nuovo vip al Grande Fratello: “Ha già fatto altri reality”

Non solo Perla Vatiero, nelle prossime settimane al Grande Fratello entreranno altri concorrenti ed è stato lo stesso Alfonso Signorini a rivelarlo: “Il GF è una macchina che non si ferma mai. Presto infatti arriveranno altri inquilini nella casa e tra questi potrebbe esserci alche qualcuno di voi, mandate le candidature“. Stando ai rumor di queste ore un nuovo vip potrebbe varcare presto la porta rossa e pare che sia uno sportivo che ha già partecipato ad altri reality.

Deianira Marzano ha svelato che nelle prossime puntate al Grande Fratello dovrebbe entrare un suo compaesano: “Pare che prossimamente nella casa del Grande Fratello entrerà un mio compaesano già con vari reality nel suo storico! Uno sportivo judoka“.

Campano, sportivo, judoka, già apparso in altri reality, stando a questi indizi sembra proprio che il nuovo vip in questione sia Marco Maddaloni, vincitore de L’Isola dei Famosi 2019.

Con tutto il bene per Marco (gran belloccio tra l’altro), ma al GF dovrebbe entrare quell’icona e dispensatrice di momenti trash di sua sorella…

“Ogni volta che mi propongono il Gf io dico ‘io voglio fare il GF Party e non voglio entrare nella casa con gli altri’. Questo mi pare il GF del cambiamento, lo aspettavamo tutti e non ha deluso. Sembra una delle prime edizioni. Poi certo, non è proprio come quelle, perché i tempi cambiano. Però ci fa rivivere quelle belle stagioni.

Lì dentro c’è Grecia che io ho conosciuto a L’Isola dei Famosi. Alla partenza dissi ‘Grecia mi ricorda mia madre io la porterò fino alla fine’. Bene, dopo una settimana sono stato il primo a nominarla. A L’Isola lei era fidanzata con un ragazzo più giovane, adesso però non ci sta più insieme. Non penso sia single adesso, è una donna alla quale piace la compagnia. Il suo tipo? Giovane, palestrato e molto bello. Anche a L’Isola era simpatica, ma non come al Grande Fratello. Questo perché lì non mangiavamo e anche lei si stancava quando era a stomaco vuoto come tutti gli altri”.