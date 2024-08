Nuovo trono, un personaggio noto si candida: “Ci vado subito”

Uomini e Donne sta per tornare, tra pochi giorni ci saranno le prime registrazioni e il nuovo trono giovani, con la presentazione di almeno due tronisti. Secondo gli ultimi rumor Mirko Brunetti potrebbe essere uno dei tronisti di questa edizione, ma in realtà difficilmente lo vedremo ancora alla corte di Maria De Filippi, pare infatti che si stia rivedendo con Perla Vatiero, nonostante due settimane fa si siano lasciati ufficialmente. C’è però un altro volto noto ed ex protagonista di un programma mariano che di recente si è candidato per far parte della nuova edizione di Uomini e Donne.

Francesco Chiofalo sul nuovo trono di Uomini e Donne? “Lo farei subito”.

In un’intervista rilasciata a Mio Magazine, Francesco Chiofalo ha ammesso che gli piacerebbe molto fare il tronista di Uomini e Donne e che se lo chiamassero accetterebbe immediatamente: “Io sul nuovo trono? Ci vado subito se mi chiamano. Subito proprio, ma magari. Che tipo di relazione cerco? A trentacinque anni cerco stabilità, se una donna di trenta mi dice in continuazione ‘ti lascio’ alla fine rispondo anche io ‘ciao’. Voglio un rapporto normale con una ragazza matura“.

Possibilità che questo avvenga? Poche, ma di sicuro Chiofalo porterebbe un po’ di colore e risate a Uomini e Donne. Francesco anche in passato aveva espresso il desiderio di diventare tronista del dating show di Canale 5: “Sono single ma ho qualche frequentazione in corso. Io ironicamente le chiamo motivazioni. Però sono single davvero e non sto scherzando. L’amore vero? Mi piacerebbe trovarlo, io sono un ragazzo serio anche se da fuori non sembrerebbe. Se farei Uomini e Donne? Sì ci andrei, è un programma che apprezzo e devo dire che lo farei volentieri. Valentina Dallari è la mia tronista preferita, mentre la coppia che più ammiro è quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini che hanno anche degli splendidi figli“.