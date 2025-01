Nuovo tronista (famoso) dopo la scelta di Martina: l’annuncio

Quello che molti fan di Uomini e Donne speravano è finalmente accaduto: la redazione ha annunciato il nuovo tronista. Si tratta di Gianmarco Steri, che è la “non scelta” di Martina De Ioannon. L’informazione è stata rivelata dai canali social del programma condotto da Maria De Filippi, dove è stato comunicato che Steri, 28 anni, ha accettato di diventare il nuovo tronista.

Durante la registrazione della scelta di Martina, Gianmarco si è presentato in studio curato e pronto, ma alla fine la giovane ha scelto Ciro. Le anticipazioni della puntata hanno generato un’enorme discussione su Twitter, con molti telespettatori che esprimevano il loro disappunto per la decisione di Martina e desideravano che Gianmarco rimanesse nel programma in un ruolo di maggiore rilievo. I commenti sui social evidenziavano l’aspettativa che Gianmarco potesse continuare a far parte del programma in un modo nuovo e positivo.

Gianmarco è nato il 30 aprile 1996 a Roma e nutre un grande amore per la sua città, senza dimenticare il suo tifo per la squadra locale. Tra le sue passioni, il calcio è sicuramente in cima alla lista. Oltre allo sport, Gianmarco gestisce due barber shop a Roma, uno a Centocelle e l’altro a Villa Gordiani. Descrive il suo lavoro come un’estensione della sua passione: “Amo il mio lavoro e quando ami ciò che fai è come non lavorare”.

In precedenti apparizioni, Gianmarco aveva espresso chiaramente i suoi sentimenti nei confronti di Martina, affermando di sperare di essere scelto e di non voler essere una “scelta di ripiego”. Questo spirito di determinazione si riflette anche nel suo approccio alla vita e alle relazioni.

Ora, con la sua nuova posizione di tronista, i fan sperano che Gianmarco possa trovare l’amore e che possa sviluppare interessanti dinamiche nel programma. Con il suo arrivo come tronista, le aspettative sono alte, ed è probabile che il pubblico seguirà con attenzione il suo percorso all’interno del programma. Il passaggio da corteggiatore a tronista rappresenta un’opportunità importante per lui e per i telespettatori, che sperano in momenti emozionanti e in nuove storie d’amore.