Nuovo trattato per la sicurezza dell’Ucraina e NATO europea

Giorgia Meloni ha presentato una proposta per un trattato multilaterale di natura difensiva, accessibile anche a Paesi al di fuori della Nato e senza l’approvazione dell’Alleanza atlantica. Questo accordo prevede che i firmatari reagiscano a sostegno dell’Ucraina entro 24 ore in caso di una nuova aggressione russa.

Si tratta di una “versione leggera” dell’articolo 5 della Nato, il quale garantisce assistenza reciproca in caso di attacco. Attualmente si stanno esplorando diverse opzioni per concretizzare questa iniziativa, sebbene i negoziati siano complessi. Tuttavia, fonti italiane evidenziano due elementi positivi: la volontà degli Stati Uniti di accelerare il processo di pace e l’inclusione di garanzie di sicurezza.

Un’altra finalità di questa strategia è quella di svelare un eventuale bluff da parte di Mosca. Secondo le valutazioni, se la Russia non accetta la proposta, ciò suggerirebbe che non ha intenzione di rinunciare alle sue aggressioni contro l’Ucraina.