Nuovo tatuaggio molto particolare di Shawn Mendes, foto e significato

Ne è passato di tempo da quando Shawn Mendes nel 2017 ha mostrato fiero il suo braccio a Ellen DeGeneres e ha dichiarato: “Sì, questo è il mio nuovo tatuaggio, il primo, è una chitarra, formata però da alberi e dal grafico del suono della voce dei miei che dicono ‘ti amo’. Ho avuto questa idea per anni prima di passare all’azione e farlo. Diciamo che è un mix tra casa mia, la natura e la mia passione“.

In questi anni il cantante canadese si è tatuato più volte, l’ultima ieri e le foto del nuovo tatuaggio hanno fatto il giro del web. Shawn si è tatuato una coppia abbracciata e le sue fan hanno scoperto che in realtà Mendes ha preso l’idea dall’opera del 2019 “Apapacho” dell’artista Gua Nina.

Il significato del nuovo tatuaggio di Shawn Mendes.

Una fan di Shawn ha spiegato si significato del nuovo tatuaggio del 25enne: “Apapacho è una delle parole più belle che esista, il significato è quello di accarezzare con l’anima. Questa bellissima parola deriva dalla parola nahuatl “apapachoa” (una lingua indigena del Messico) e ha già fatto il giro del mondo. Il termine è usato non solo per accarezzare con l’anima, ma anche per indicare quando qualcuno fa emergere la propria parte più vera ed emotiva. Un “apapacho” è più di un abbraccio e di un bel momento, è più di un legame o un incontro emotivo, è qualcosa che va oltre il semplice tocco”.

Babe wake up, Shawn Mendes got a new tattoo! Manifesting him recreating this 🤞🏾 pic.twitter.com/7e0xqtbUT2 — sparky sparky boom man (@myhusbandralphe) June 16, 2024

Shawn got a new tattoo 🙀 pic.twitter.com/EhA9TzoTMD — Shawn Mendes Updates (@ShawnUpdatLatam) June 16, 2024

Lo sfogo social di Shawn Mendes.

“Nell’ultimo anno ho passato molto tempo a cantare così. Ho scoperto che nei momenti di estrema ansia o paura se mi fossi seduto con il mio armonium e mi fossi permesso con piena fiducia di cantare qualsiasi cosa venisse fuori spesso avrebbe alleviato il dolore.

All’inizio sembrava così difficile permettermi di cantare senza aver bisogno della perfezione, ma dopo un po’ ho iniziato a innamorarmi della danza tra le note ‘giuste’ e quelle ‘sbagliate’. Ho capito che c’erano solo momenti di beatitudine ed euforia dalle note ‘giuste’ a causa delle note ‘sbagliate’. L’unica ragione per cui riesco a cantare intonato è perché ho imparato ad ascoltare

La lezione più grande per me quest’anno è stata quella di accettare e accogliere i momenti difficili della vita. Di non aver bisogno costantemente di cambiare o aggiustare qualcosa per sentirmi di nuovo in alto. Ho capito che se rallento un po’ e mi metto all’ascolto quando mi sento giù, c’è sempre qualcosa da cogliere”.