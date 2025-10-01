Nuovo stadio Milano: il sogno di Milan e Inter si realizza

Milano ha recentemente fatto un grande passo verso la costruzione di un nuovo stadio per le squadre di calcio Milan e Inter. Entrambi i club hanno espresso soddisfazione per il voto favorevole del Consiglio comunale sulla cessione del vecchio stadio e dell’area circostante, destinata alla creazione di un nuovo impianto. Il progetto prevede anche la rifunzionalizzazione di San Siro, con la conservazione di una parte della Curva Sud e della Tribuna Arancione.

Dopo sei anni dall’inizio delle trattative, i club vedono con ottimismo i prossimi passi per finalizzare la creazione di uno stadio di livello internazionale, che diventerà un simbolo architettonico della città. Il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato che l’atto di vendita, del valore di 179 milioni di euro, deve essere completato entro novembre, ed è previsto che il Comune incassi 73 milioni come primo pagamento.

Il nuovo stadio avrà 71.500 posti, con 13.000 posti premium. Nonostante non sia ancora stato definito un progetto concreto, i club hanno annunciato che la realizzazione sarà affidata agli studi di architettura Foster + Partners e Manica, e l’obiettivo è completarlo entro il 2031 in vista degli Europei di calcio.

Nella delibera approvata dal Consiglio, è stato delineato un cronoprogramma per l’iter amministrativo, suddiviso in tre fasi. La prima fase, che inizierà nel 2027, includerà la costruzione del nuovo stadio e del tunnel di accesso. Le successive fasi porteranno alla demolizione parziale del Meazza e alla sua rifunzionalizzazione, prevista tra il 2032 e il 2035.