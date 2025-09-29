24.6 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Nuovo stadio Milano: il futuro di Inter e Milan in gioco

Il progetto per il nuovo stadio di Milano, che ospiterà le partite di Inter e Milan, è arrivato a un punto cruciale. I due club attendono l’approvazione dall’amministrazione Sala per avviare la realizzazione della nuova struttura, che sostituirebbe il Giuseppe Meazza con un impianto moderno e all’avanguardia.

Per procedere, è necessario ricevere il parere favorevole del Consiglio Comunale, fondamentale affinché le proposte possano trasformarsi in un progetto concreto. Questo nuovo stadio non solo rappresenterebbe una nuova casa per le due squadre, ma contribuirebbe anche a rilanciare l’intera città.

In questo contesto, è importante chiarire le varie fasi, le tempistiche e i dettagli che caratterizzeranno la costruzione dell’impianto, previsto come uno spazio d’eccellenza per il calcio milanese.

