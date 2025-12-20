Nuovo stadio del tennis a Roma

Il Centrale del Foro Italico a Roma avrà una nuova vita con un progetto di ristrutturazione che prenderà il via dopo la finale maschile degli Internazionali d’Italia e si concluderà entro il 2028. Il progetto, opera di Sport e Salute, prevede la copertura del Centrale, la riqualificazione dell’area e la valorizzazione architettonica generale, con interventi di potenziamento della capienza e dei servizi al pubblico.

La capienza sarà portata a 12.700 spettatori e l’impianto sarà completamente riscaldato. L’investimento complessivo previsto è di oltre 60 milioni di euro. La struttura lavorerà oltre 150 giorni all’anno, per eventi sportivi e non solo, con ricavi di 22 milioni di euro l’anno. Il progetto prevede anche la ridefinizione delle facciate e la possibilità di ospitare partite della futura squadra capitolina nella Nba Europe di pallacanestro e match della Nfl, la lega del football Usa.

Il progetto è stato denominato “Illumina” e prevede la riqualificazione anche dello Stadio dei Marmi, che potrebbe diventare fruibile per tutti i 365 giorni all’anno. Inoltre, è prevista la riapertura di un tunnel sotterraneo che attualmente non è accessibile. L’usufrutto trentennale a Sport e Salute è stato prorogato al 2100, risolvendo un problema di carattere giuridico.