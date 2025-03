Nuovo sportello ONA amianto a Reggio Calabria (Video)

L’amianto è un materiale altamente cancerogeno che causa gravi malattie come l’asbestosi e il mesotelioma pleurico. A Reggio Calabria, dal 21 marzo, è attivo un nuovo sportello per la lotta all’amianto, con l’intento di fornire supporto, informazioni e consulenza a chi affronta problemi legati a questo rischio. La presenza di amianto in edifici pubblici e privati rappresenta un problema persistente in molte aree d’Italia, incluso Reggio Calabria.

Massimo Alampi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto di Reggio Calabria e delegato per la Regione Calabria, ha espresso che la creazione dello sportello è stata fortemente sostenuta da Ezio Bonanni, un riferimento importante nella lotta contro l’amianto in Italia. Alampi ha sottolineato l’importanza del “noi” nella lotta per la salute, per garantire che nessuno si senta solo di fronte ai rischi associati all’amianto.

Ezio Bonanni ha ringraziato Alampi per il suo impegno e ha sottolineato l’importanza dell’azione dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) in questo contesto critico. Lo sportello di Reggio Calabria offrirà oltre al supporto a chi ha avuto esposizioni all’amianto, anche possibilità di segnalazione per interventi di bonifica. L’ONA intende continuare a creare sportelli in tutta Italia, fornendo consulenze tecniche, mediche e giuridiche, e promuovendo diagnosi precoci per patologie correlate all’amianto. I contatti per assistenza possono essere effettuati tramite il numero verde gratuito 800 034 294.