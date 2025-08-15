Nuovo spin-off Yellowstone: Rio Palo si gira in Texas

Il popolare franchise di Yellowstone, creato da Taylor Sheridan, si arricchisce di un nuovo spin-off, attualmente denominato Rio Palo, le cui riprese si svolgeranno a Ferris, Texas, a circa 32 km a sud di Dallas.

Ferris, con una popolazione di circa 5.000 abitanti, sarà il palcoscenico principale per questa nuova serie, che si aggiunge a progetti già in fase di sviluppo come Y: Marshals, The Madison e 6666, ma promette di esplorare un’angolazione fresca e originale all’interno dell’universo narrativo di Yellowstone. Secondo un rapporto, il titolo Rio Palo è provvisorio e potrebbe essere cambiato prima del lancio ufficiale.

La serie sarà ambientata in Texas e si concentrerà su una narrazione indipendente da quelle già esistenti, mantenendo comunque un collegamento con il mondo creato da Sheridan. I fan sono ansiosi di scoprire quali nuove famiglie o aspetti della vita americana verranno esplorati. Ferris, conosciuta come la “capitale dei mattoni della nazione”, offre un contesto storico e industriale che potrebbe influenzare la trama.

La città ha confermato la collaborazione con Paramount Pictures per le riprese. Al momento si sa poco sui personaggi o sulla connessione con gli altri spin-off, ma l’obiettivo è creare un nuovo nucleo narrativo capace di elevare ulteriormente il franchise.

La notizia di Rio Palo arriva mentre i fan attendono aggiornamenti su altri progetti, come il coinvolgimento di Beth e Rip, inizialmente previsto per il 2025 e rinviato al 2026. Nonostante l’aspettativa crescente, Sheridan mira a raccontare storie autentiche, portando alla luce nuove dinamiche sociali e familiari, mantenendosi fedele al suo stile narrativo.