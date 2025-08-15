27.5 C
Roma
venerdì – 15 Agosto 2025
Spettacolo

Nuovo spin-off Yellowstone: Rio Palo si gira in Texas

Da StraNotizie
Nuovo spin-off Yellowstone: Rio Palo si gira in Texas

Il popolare franchise di Yellowstone, creato da Taylor Sheridan, si arricchisce di un nuovo spin-off, attualmente denominato Rio Palo, le cui riprese si svolgeranno a Ferris, Texas, a circa 32 km a sud di Dallas.

Ferris, con una popolazione di circa 5.000 abitanti, sarà il palcoscenico principale per questa nuova serie, che si aggiunge a progetti già in fase di sviluppo come Y: Marshals, The Madison e 6666, ma promette di esplorare un’angolazione fresca e originale all’interno dell’universo narrativo di Yellowstone. Secondo un rapporto, il titolo Rio Palo è provvisorio e potrebbe essere cambiato prima del lancio ufficiale.

La serie sarà ambientata in Texas e si concentrerà su una narrazione indipendente da quelle già esistenti, mantenendo comunque un collegamento con il mondo creato da Sheridan. I fan sono ansiosi di scoprire quali nuove famiglie o aspetti della vita americana verranno esplorati. Ferris, conosciuta come la “capitale dei mattoni della nazione”, offre un contesto storico e industriale che potrebbe influenzare la trama.

La città ha confermato la collaborazione con Paramount Pictures per le riprese. Al momento si sa poco sui personaggi o sulla connessione con gli altri spin-off, ma l’obiettivo è creare un nuovo nucleo narrativo capace di elevare ulteriormente il franchise.

La notizia di Rio Palo arriva mentre i fan attendono aggiornamenti su altri progetti, come il coinvolgimento di Beth e Rip, inizialmente previsto per il 2025 e rinviato al 2026. Nonostante l’aspettativa crescente, Sheridan mira a raccontare storie autentiche, portando alla luce nuove dinamiche sociali e familiari, mantenendosi fedele al suo stile narrativo.

Articolo precedente
Bolla speculativa dell’AI: previsioni da OpenAI e rischi economici
Articolo successivo
Juve in crisi: pronostici preoccupanti sul futuro europeo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.