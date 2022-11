Nuovo specchio di Belen: ecco quanto costa il modello tutto curve

Belen Rodriguez è sempre molto impegnata tra shooting, sfilate e partecipate in televisione. Molto attiva anche sui social dove quotidianamente aggiorna i suoi followers. Qualche giorno fa Belen ha voluto condividere con i fan di Instagram alcuni oggetti che ha acquistato per arredare la sua casa milanese.

Tra questi figura anche uno specchio molto particolare di colore rosa e dalla forma curvilinea. Vediamo più nel dettaglio di che specchio si tratta e soprattutto quanto costa.

Fonte: web

Il nuovo specchio di Belen è prodotto dal designer call_me_teti in esclusiva per l’azienda Qlhype. Si tratta di uno specchio realizzato in bioplastica e stampato in 3D. Il retro invece è in PVC riciclato.

Le dimensioni sono 46 x 29,5 x 3 centimetri. La particolarità è che ogni specchio della Qlhype è un prodotto artigianale. Questo scelto da Belen ha la particolarità di avere diverse curve rosa ed una frase incisa sul vetro che recita: “Gli oggetti nello specchio sono più belli di come sembrano”.

La sua forma si ispira ad un altro specchio diventato vera icona di design: lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass progettato nel 1970 i cui contorni si ispirano a quelli di una chioma ondulata di una donna.

La differenza tra lo specchio Ultrafragola e quelli di Belen sta sicuramente nelle dimensioni più contenute del secondo e poi sul prezzo.

Se l’Ultrafragola di Ettore Sottsass ha un costo che varia dagli 8.500 ai 9.500 euro, fino ad arrivare anche a costare 15.000 euro per la versione originale, lo specchio Qlhype costa appena 190 euro.

Insomma non un oggetto fuori portata, ma uno specchio prodotto con materiale riciclato che richiama un oggetto iconico di design e ottenibile ad un prezzo molto contenuto e che può essere inserito nella casa praticamente di tutti.