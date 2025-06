Nuovo sistema LEA: Un passo avanti per la sanità

Il nuovo sistema di garanzia dei Lea è essenziale per migliorare il sistema sanitario, poiché consente di misurare i fenomeni e, di conseguenza, governarli. Mattia Altini, direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, ha sottolineato che un maggior numero di indicatori e la complessità del sistema aiutano le regioni e le aziende. Durante l’incontro a Roma organizzato da Salutequità, si è evidenziato che la valutazione delle performance non è sufficiente; sono necessari interventi rapidi e decisivi per garantire l’applicazione dei Lea nelle regioni dove non sono rispettati.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com