nuovo singolo per i 30 anni di carriera

Per festeggiare i primi 30 anni di carriera, Irene Grando annuncia un nuovo singolo, un album e anche un tour.

Per celebrare tre decenni di successi nella musica, Irene Grandi ritorna sotto i riflettori con un nuovo singolo intitolato “Fiera di Me“, che precede anche l’arrivo di un album e un atteso tour teatrale.

Questo importante momento di carriera si accompagna a un rinnovamento della collaborazione con Warner Music Italia, che si occuperà della distribuzione del singolo e della ristampa in vinile di alcune delle opere più significative dell’artista, arricchendo così la collezione di fan e appassionati.

Irene Grandi, “Fiera di Me”: il cuore del messaggio

Il brano si presenta con un sound vigoroso e delle venature rock, curato sotto l’occhio esperto di Stewart Copeland, ex batterista dei The Police. “Fiera di Me” è un inno all’autenticità e all’accettazione di sé, dove Irene Grandi invita ad abbracciare le proprie vulnerabilità convertendole in forze.

L’artista affronta temi universali quali l’importanza del sostegno reciproco, la costruzione di relazioni significative, e la riscoperta del valore intrinseco in ogni piccola parte della propria esistenza. La musica della Grandi in questo singolo riflette un percorso di introspezione e di empowerment, ricordando l’importanza della solidarietà femminile in un contesto sociale che spesso promuove competitività e giudizi.

Irene Grandi

Prossimi passi: il tour “Fiera di Me”

L’annuncio di un tour teatrale segue la pubblicazione del singolo, promettendo ai fan un’esperienza ricca e intima. Il “Fiera di Me Tour” si concentrerà non solo sui successi che hanno segnato la carriera trentennale dell’artista, ma esplorerà anche brani meno noti al grande pubblico, oltre a proporre nuove canzoni inedite.

La scelta dei teatri come luogo per questi concerti enfatizza il desiderio di creare un ambiente più raccolto e personale, dove la musica e le parole di Irene Grandi possano risuonare con particolare intensità. In vista del rilascio del singolo “Fiera di Me” e delle successive iniziative, i fan di Irene Grandi possono aspettarsi un ritorno carico di emozioni e di nuova musica, che promette di arricchire ulteriormente il già notevole repertorio dell’artista.