Nuovo singolo di Fedez e Niky Savage: frecciatine a Chiara e riferimenti al Pandoro Gate

Durante uno dei suoi ultimi djset in Costa Smeralda Fedez ha spoilerato il suo nuovo singolo, Di Caprio, featuring Niky Savage. Nel pezzo Federico ci ricorda prepotentemente di non essere Leonardo Di Caprio, mentre il collega oltre a elencarci quanti Rolex e gioielli possiede lancia anche shade a Chiara Ferragni e cita il Pandoro Gate: “Ch***o con una che ha il c**o a panettone, ma non è il Balocco. Fedez spacca le sue ex“.

Em…



Continuo ad ascoltare volentieri il duetto con Emis Killa (una delle vere hit di quest’estate), ma questo nuovo singolo invece non promette benissimo.

Vi lascio con lo spoiler di Di Caprio, ma proprio per questo…



Fedez ft Niky Savage: anteprima del testo del nuovo singolo.

Io non sono Di Caprio

Io non sono Di Caprio

Io non sono Di Caprio

Io non sono Di Caprio, io non sono Di Caprio

Voglio andare a Capri (Uah, uah)

Vuole andare a Capri, ma io non sono Di Caprio (Uah)

Troppe pupe vogliono andare in cabrio (Skrrt)

Troppe buche, sfondo la Murciélago

Medusa d’oro sotto la tuta camo

Ch***o un c**o a panettone, ma non è Balocco (Uah)

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter

Non puoi comandare chi c’ha il sangue del blocco (Ah)

Non parlar male di Niky, ti tiran le orecchie (Mhm)

Bella Fedez, spacca le ex

Non ho relax, ma c’ho i Rolex

Paparazzi sono in giro

Mai dai, c***o, Federico (Ah)

La mia pupa dice: “Grossi rapper, c***i micro”

Se divento scarso puoi dire che ti somiglio

Se vuoi fare il cane assicurati di esser Silvio

Donatella mi matcha il crocifisso (Bih)

Io non sono Di Caprio, io non sono Di Caprio

Voglio andare a Capri (Ma davvero?)

Vuoi essere il mio papi?

Io non sono Di Caprio

È tua la Maserati?

Io non sono Di Caprio

Esci la paghetta

Io non sono Di Caprio

Io non sono Di Caprio, io non sono Di Caprio