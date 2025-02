Nuovo scoop di Corona su Angelica, Fedez e Andrea Damante

Fabrizio Corona ha recentemente annunciato la pubblicazione di una nuova puntata di Falsissimo, focalizzandosi su Chiara Ferragni e facendo rivelazioni su Angelica Montini e Fedez. Sul suo sito Dillinger News, Corona ha lanciato un nuovo scoop, dichiarando che Angelica, prima di iniziare una relazione con Fedez, avrebbe avuto un flirt con Andrea Damante, amico di Fedez. Si dice che Angelica e Damante si siano frequentati prima della relazione segreta con Fedez, che sarebbe iniziata nel 2017. Tuttavia, si complica la situazione poiché Damante è stato fidanzato con Giulia De Lellis dal 2016 al 2018.

La notizia di Corona segue la scia di altre rivelazioni e suggerisce che Angelica abbia deciso di lasciare l’Italia dopo il clamore suscitato dalla puntata precedente di Falsissimo. Inoltre, il sito Dillinger riporta che Andrea Damante non ha mai fatto parte dell’elitario circolo milanese, ma la sua figura continua a emergere in contesti inaspettati, mostrando come certi ambienti si incrocino inevitabilmente.

Damante ha guadagnato popolarità principalmente tramite reality e serate in discoteca, ben lontano dai salotti dell’alta società. La storia di Angelica Montini dimostra che, al di là di fama e denaro, certi destini si intrecciano sempre per motivi più grandi. Corona ha insinuato che, se ciò fosse vero, Angelica meriterebbe un riconoscimento per le sue scelte.