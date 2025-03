Nuovo Sciopero di 24 Ore: I Sindacati Fanno L’Annuncio

È stato indetto per martedì 1 aprile uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici, con i mezzi fermi per 24 ore. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno comunicato la decisione, sottolineando il mancato rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori del trasporto pubblico locale come motivazione principale.

Lo sciopero è stato annunciato in seguito a un esito negativo della seconda fase di raffreddamento e conciliazione in sede ministeriale. I sindacati sostengono che i lavoratori meritano un nuovo contratto per garantire una retribuzione adeguata e condizioni di lavoro dignitose, evidenziando che molte di queste persone sono spesso sottopagate e prive di riconoscimento. Inoltre, è stata sollevata la questione della sicurezza dei lavoratori, a causa dei numerosi casi di aggressioni registrati negli ultimi mesi.

Le modalità di sciopero e i mezzi coinvolti saranno comunicati successivamente, città per città e regione per regione. I treni a lunga percorrenza saranno garantiti anche durante lo sciopero, come indicato sul sito Trenitalia. Il trasporto regionale, in caso di sciopero, prevede servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Tuttavia, lo sciopero potrebbe comportare modifiche ai servizi anche prima e dopo la sua conclusione.

L’annuncio di questo sciopero coincide con una giornata di significativi scioperi, e i treni intercity e ad alta velocità sono stati già fermati dalle 21 del giorno precedente.