Nuovo regolamento per la tutela degli animali a Galatina

Il Consiglio comunale di Galatina ha approvato un nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali. Questo provvedimento, frutto del lavoro del consigliere Diego Garzia e del comando della polizia locale, si propone di adeguarsi alle normative esistenti e alle esperienze di altre amministrazioni.

Il consigliere Garzia ha evidenziato l’importanza di questo regolamento, che introduce obblighi e divieti mirati a proteggere gli animali, i cittadini e il decoro urbano. Tra le principali novità, si segnala una maggiore protezione per le colonie feline, consentendo l’installazione di cucce in prossimità di aree pubbliche. Saranno avviate anche iniziative per supportare le spese di cura dei gatti e saranno installati segnali stradali per indicare la presenza delle colonie.

Il regolamento vieta di far passeggiare gli animali sotto il sole forte in determinati periodi e l’utilizzo degli stessi per l’accattonaggio. Viene regolamentato anche il cane di comunità, per evitare che cani liberi per strada finiscano in canili. Inoltre, i proprietari devono portare con sé una bottiglia d’acqua per mantenere puliti i luoghi pubblici.

Sono presenti obblighi già previsti dalla legge, come l’uso del guinzaglio e della museruola in spazi pubblici, il divieto di tenere gli animali legati senza riparo e l’obbligo di utilizzare trasportini adeguati.

Per affrontare il problema dei colombi urbani, sono state introdotte norme per schermare le proprietà e vietare di nutrirli. Sono in fase di studio altre soluzioni per gestire la presenza di questi volatili senza provocar loro danni. Il consigliere Garzia ha ribadito l’impegno dell’amministrazione per la salvaguardia degli animali, ringraziando il sindaco e i volontari per il loro supporto.