Nuovo regolamento del serale di Amici: manche, sfide e televoto

A sei mesi dall’inizio della nuova edizione di Amici, oggi pomeriggio si registra il debutto del serale di Amici 24. Già conosciuti gli alunni, le squadre e i tre giurati, Witty Tv ha appena rilasciato il nuovo regolamento del serale. Ogni puntata sarà suddivisa in manches, dove i ragazzi saranno valutati da giurati, commissioni e professori. Alcune sfide saranno giudicate per il 50% dai giurati e per il 50% dal televoto, mentre altre solo dalla giuria o dal pubblico a casa. Sui social, i fan si sono mostrati sorpresi dal “televoto in diretta”, ma questo si applica solo per le puntate non registrate e probabilmente solo nella finale.

Il nuovo regolamento, valido per le puntate di Amici 2024-2025, andrà in onda su Canale 5 dal 22 marzo 2025 fino alla finale, prevista per il 18 maggio 2025, dalle 21:30 all’1:30 circa. Il programma consiste nell’esibizione dei partecipanti per determinare il vincitore. Il pubblico potrà esprimere il proprio gradimento mediante televoto, influenzando le evoluzioni narrative, come l’assegnazione delle sfide e le eliminazioni. Il televoto potrà influenzare anche il 50% di alcune manches, mentre altre potrebbero essere valutate esclusivamente dai giurati o dal pubblico. La commissione interna avrà la possibilità di decidere quali concorrenti essere sottoposti al televoto e quali affrontare le sfide. Potrebbero anche essere introdotte ulteriori sessioni di televoto settimanali per raccogliere il gradimento del pubblico sui singoli concorrenti.