The Killers, Mr. Brighside da record: cinque anni nella top 100

I Killers hanno stabilito un nuovo record nella classifica dei singoli nel Regno Unito con la loro canzone Mr. Brightside che ha superato le 260 settimane non consecutive – ossia cinque anni interi – tra le prime 100.

Pubblicato, per la prima volta, come singolo nel 2003, prima di essere ripubblicato l’anno successivo come brano promozionale del loro album di debutto del 2004, Hot Fuss, Mr. Brightside, da allora, è diventato uno dei successi più grandi e conosciuti della band di Las Vegas.

Il video di Mr. Brighside:

The Official Charts Company ha confermato il 1° aprile 2021 che Mr. Brightside ha trascorso 260 settimane non consecutive nella top 100 della classifica dei singoli del Regno Unito dalla sua riedizione nel 2004. Il brano inizialmente è rimasto quattro settimane nella top 100 dopo la sua riedizione del 2004, ma – da allora – è rientrato nelle classifiche dei singoli del Regno Unito in diverse occasioni.

Un successo anche in streaming

Mr. Brightside è stato riprodotto in streaming oltre 281 milioni di volte nel Regno Unito, diventando così la canzone più ascoltata di qualsiasi traccia pubblicata prima del 2010. Il singolo è stato riprodotto in streaming 65,2 milioni di volte negli ultimi 12 mesi nel Regno Unito – una media di 1,2 milioni di riproduzioni una settimana.

Chi si è maggiormente avvicinato al record stabilito da Mr. Brightside è Chasing Cars di Snow Patrol, che è stato 166 settimane non consecutive nella classifica dei primi 100 singoli del Regno Unito, quasi 100 in meno del record di 260 settimane stabilito dai Killers.