Nuovo reality The Social Hero: influencer in gioco su Prime Video

Sono iniziate le registrazioni di “The Social Hero”, il nuovo reality show di Prime Video che presenterà un cast quasi esclusivamente composto da influencer e celebrità dei social media. Le riprese sono cominciate il 15 settembre e si concluderanno il 22 settembre con il finale e la proclamazione del vincitore.

I concorrenti, secondo quanto riportato da Fanpage, comprendono nomi noti come Francesco Chiofalo, influencer italiano famoso per la sua partecipazione a “Temptation Island” e “La pupa e il secchione”, e Drusilla Gucci, pronipote del fondatore di una famosa maison di moda ed ex fidanzata di Chiofalo. Tra gli altri partecipanti ci sono Federico Fashion Style, noto parrucchiere delle star, Antonella Mosetti, ex protagonista di “Non è la Rai”, e Mila Suarez, modella e influencer. Non mancano anche Maika Randazzo, ex tentatrice di “Temptation Island”, e Francesco Nozzolino, personaggio di “Avanti un altro”. Riguardo ad altri concorrenti, si vocifera della possibile partecipazione di ex volti di “Temptation Island” come Alessia Pascarella e Lino Giuliano.

Il format del reality prevede che i concorrenti siano rinchiusi in una casa per otto giorni, dove affronteranno sfide di abilità, sportive e culturali, con eliminazioni durante il percorso. Ogni partecipante avrà un compenso variabile tra 1.000 e 9.000 euro, con un ulteriore bonus di 500 euro per ogni giorno trascorso nel reality e un montepremi finale di 10.000 euro. La messa in onda della nuova avventura è prevista per la prossima primavera su Prime Video.