NUOVO QCY T20 Auricolari Wireless Bluetooth 5.3 Auricolari 68ms Bassa Latenza 13mm Driver Cuffie HIFI 4 Microfoni + ENC HD Chiamata Semi-in-ear

La musica portatile non finisce mai QCY T20 Custodia ultra compatta Una mano da tenere Semi-in-ear con gambo corto Abbigliamento leggero e comodo Rete metallica per incisione Estetica sbalorditiva 13 mm Membrana in composito LCP con placcatura in titanio Microfono quad e ENC Chiamate HD Bluetooth 5.3 68 ms di bassa latenza 20h Durata della batteria di lunga durata Super compatto, facile da tenere Con l’obiettivo di ottimizzare le dimensioni della custodia di ricarica, continuiamo a perfezionarne il design.

Ora il caso è un terzo più grande del palmo umano. È così piccolo e rotondo che puoi tenerlo in mano facilmente. Abbigliamento comodo Semi-in-ear con stelo corto Con uno stelo corto di 2,6 cm, l’auricolare semi-in-ear è così leggero che non senti quasi nulla quando li indossi. Estetica minimalista Ogni dettaglio è importante Ispirata alla pista da corsa, la custodia rotonda comprende una rete metallica per incisione, microfono slave, LED e fori di sintonia, che garantiscono prestazioni elevate. Suono sbalorditivo Impressionandoti fino in fondo Con la placcatura in titanio, il driver a diaframma composito LCP da 13 mm integrato migliora le alte risoluzioni in modo da poter ascoltare musica pop e rock straordinaria. Driver da 13 mm Open Sound Stage, prestazioni audio bilanciate Chiamata cristallina Con quattro microfoni con cancellazione del rumore

puoi effettuare chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi. Quad microfoni + ENC Tecnologia Beamforming per la ricezione del suono pendolarismo

Metropolitana/autobus/treno



All’aperto

Shopping/arrampicata/jogging



Al chiuso

Lezione/riunione online Bluetooth aggiornato 5.3 Trasmissione veloce Il chipset Bluetooth 5.3 offre una trasmissione veloce e costante mentre riduce la latenza a 68 msè così che forniamo una cottura a vapore fresca e sincronizzata con le labbra. Basso consumo energetico——Batteria a lunga durata

Bassa latenza —— Giochi con sincronizzazione labiale

Veloce, stabile——Trasmissione La musica non finisce mai Riproduzione costante di 300 brani musicali* Una carica significa 5,5 ore di riproduzione mentre la custodia di ricarica fornisce 14,5 ore in più, quindi continua a riprodurre la musica dall’alba alla notte. Tempo di attesa: 100 ore

Durata totale della batteria: 20 ore

Riproduzione singola: 5,5 ore * Si presume che una traccia sia di 4 minuti.

* Tutti i dati di cui sopra sono misurati da Hele Electronic Lab a volume specifico, ma i dati pratici possono variare in situazioni diverse. Nome abbinamento: QCY Ailypods APP caratteristica Skin originali per finestra pop-up Le nuove skin danno vita a nuove esperienze quando avvii la finestra pop-up. * Altre skin vengono aggiornate costantemente. Funzioni dell’APP

Controllo personalizzabile

Regolazione senza equalizzazione

Modalità di gioco

Modalità di sonno *Si prega di fare riferimento al manuale utente per scaricare l’app che richiede Android 6.0 o versioni successive/iOS 12 o versioni successive.

* La finestra pop-up richiede il sistema Android. Si prega di aprire l’APP QCY e attivare il Bluetooth sul telefono prima di utilizzare questa funzione. Portare gli allenamenti al livello successivo IPX4 resistente all’acqua e al sudore Indossali e fai allenamenti anche nei giorni di pioggia. * Solo gli auricolari stessi sono con IPX4. Controllo sensibile al tocco Chiamata/controllo vocale

Musica/giochi

Rispondi/termina chiamata: doppio tocco

Mettere in pausa/riprendere la riproduzione: doppio tocco

Ignora chiamata: continua a toccare 1,5 secondi

Salta la traccia avanti/indietro: continua a toccare l’auricolare destro/sinistro per 1,5 secondi

Assistente vocale: auricolare sinistro con triplo tocco

Modalità a bassa latenza: auricolare destro con triplo tocco Contenuti Auricolari * 1 paio, custodia di ricarica * 1

Cavo di tipo C * 1

Manuale utente * 1 Parametri Nome del prodotto: QCY T20 Nome abbinamento: QCY AilyPods

Modello certificato: BH22QT20A

Versione Bluetooth: 5.3

Sistema disponibile: iOS/Android

Portata operativa: 10 m

Durata della batteria: 3 ore di chiamate; Riproduzione di 5,5 ore

Profili Bluetooth: HFP/A2DP/AVRCP

Capacità della batteria (custodia): 220 mAh

Ricariche per caso: 2,5 (per entrambi gli auricolari)

Porta di ricarica: tipo C

Impermeabilità: IPX4

Dimensioni dell’auricolare: 32,5 * 18,3 * 20,3 mm

Dimensioni cassa: 53,8 * 24,6 * 48,4 mm

*Per una migliore compatibilità, ti consigliamo di collegare gli auricolari al telefono anziché al computer. Punti salienti del QCY T20: 1. Il suono è imbattibile con l’altoparlante più grande che un QCY abbia mai visto. (13mm——Membrana in composito LCP con placcatura in titanio) 2.Perfezione in ogni dettaglio. Una cuffia semi-in-ear per orecchie esigenti. 3.Bluetooth 5.3. Più potente che mai. Qualità superiore e più stabile che mai. 4. Ampia compatibilità, si collega a tutti i tuoi dispositivi dotati di connessione Bluetooth. 5.4 I microfoni e l’ENC ti aiutano a effettuare chiamate cristalline 6.20h Durata della batteria di lunga durata 7. A loro non dispiace lavorare da soli. Per poter utilizzare entrambi o solo un lato. 8. Accoppiamento automatico. 9. Tocco intelligente. 10.Protezione IPX4, non ha paura di bagnarsi. Non vale la pena nuotare. Connessione app: — Il tuo suono. Le tue regole Un equalizzatore in grado di regolare ciascuna delle frequenze del suono, così il tuo orecchio può ascoltare la tua musica preferita come preferisce. —Modalità dormiente. Puoi bloccare tutte le suonerie del telefono, per evitare comandi inappropriati. -Giocare a. pausa. Avanzare. Ritorno. Incontrare. Annulla. Volume. E altro ancora. Puoi configurare qualsiasi comando, con le azioni che usi di più. —Uno, doppio o triplo tocco. Scegli i comandi per uno, due e tre tocchi. —Modalità gioco attiva. Modalità di gioco a bassa latenza di 68 ms, per migliorare le tue prestazioni in tutti i tuoi giochi. —Skin originali per la finestra pop-up

Manutenzione degli auricolari:

Si prega di pulire regolarmente i pin PIN delle cuffie e della scatola di ricarica dopo l’uso. Se non vengono pulite per molto tempo, le cuffie e la scatola di ricarica potrebbero non caricarsi normalmente. Si consiglia di utilizzare l’alcol per pulirli delicatamente.